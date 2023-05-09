Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإماراتية: ندين الغارة على غزة وندعو إسرائيل لوقف التصعيد والامتناع عن خطوات تفاقم التوتر بالمنطقة

Lebanon 24
09-05-2023 | 15:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الجزائرية: نُدين غارات إسرائيل على غزة وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل فورا لوقف الاعتداءات
lebanon 24
10/05/2023 08:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تستنكر العدوان الإسرائيلي على غزة: لوقف التصعيد
lebanon 24
10/05/2023 08:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تدين الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة وتدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد
lebanon 24
10/05/2023 08:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" دانت العدوان الإسرائيلي على غزّة: لتحرك دولي عاجل لوقف إطلاق النار
lebanon 24
10/05/2023 08:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:15 | 2023-05-10
23:31 | 2023-05-09
23:31 | 2023-05-09
20:18 | 2023-05-09
20:17 | 2023-05-09
20:00 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website