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الخارجية الأميركية: نتابع عن كثب الغارات الإسرائيلية بغزة التي قتل فيها 3 من قادة حركة الجهاد

Lebanon 24
09-05-2023 | 17:50
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