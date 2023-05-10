نتنياهو ووزير الدفاع ورؤساء جهاز الدفاع سيجرون تقييما للوضع وسيناقشون تخفيف التوجيهات للجبهة الداخلية إذا لم يكن هناك إطلاق نار من غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24