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الشرطة الباكستانية: توقيف حوالي ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال عمران خان

Lebanon 24
10-05-2023 | 04:46
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