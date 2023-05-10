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أخبار عاجلة
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: حان وقت الاغتيالات
Lebanon 24
10-05-2023
|
05:48
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