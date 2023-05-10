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وسائل إعلام إسرائيلية: القبة الحديدية تعترض مجموعة صواريخ أطلقت من غزة

Lebanon 24
10-05-2023 | 06:39
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