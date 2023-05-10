Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: مستعدون لاحتمال توسيع العملية وتوجيه ضربات قوية ضد غزة

Lebanon 24
10-05-2023 | 08:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: نحن في خضم عملية عسكرية ومستعدون لأي سيناريو بعد الضربات في قطاع غزّة
lebanon 24
10/05/2023 19:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: من يضر بنا سنوجه له ضربة قوية (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2023 19:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو وغالانت في الاجتماع الأمني: نأمل ألا نضطر لرفع حجم الهجوم لكننا مستعدون لذلك (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2023 19:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي انفجارات قوية ومتتالية شمال قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
10/05/2023 19:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:53 | 2023-05-10
12:49 | 2023-05-10
12:35 | 2023-05-10
12:34 | 2023-05-10
12:30 | 2023-05-10
12:27 | 2023-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website