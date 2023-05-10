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جامعة الدول العربية: ندين بشدة الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة

Lebanon 24
10-05-2023 | 09:06
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