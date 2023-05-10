وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للكونغرس: المفاوضون الأميركيون المشاركون في محادثات السعودية الهادفة لتمديد وقف إطلاق النار في السودان يشعرون بتفاؤل حذر (الجزيرة)

Lebanon 24