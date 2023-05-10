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رئاسة حكومة إسرائيل: مشاورات أمنية بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الأمن القومي بشأن تطورات العملية العسكرية (الجزيرة)

Lebanon 24
10-05-2023 | 12:27
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