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أخبار عاجلة
إعلام إسرائيلي: إطلاق صواريخ على إسرائيل وسط أنباء عن مفاوضات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة (الشرق)
Lebanon 24
10-05-2023
|
12:30
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