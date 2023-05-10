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سامي الجميّل للـ"ال بي سي" عن عدم الارتياح بعد لقائه السفير السعودي: أبدا موقفنا ثابت ونحن نتكل على انفسنا

Lebanon 24
10-05-2023 | 14:39
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السفير السعودي وليد البخاري بعد لقائه رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل: واثقون من إرادة وتطلعات الشعب اللبناني للخروج من الأزمات لا سيما وأن لبنان عوّدنا على مناعته تجاه الأزمات وقدرته على النهوض منها
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