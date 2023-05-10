الجميّل: فلننتخب رئيسا قادرا على نقل لبنان من مرحلة الى أخرى لأننا نؤمن بالشراكة وبالـ10452 كلم مربع وان لبنان لا يبنى إلا من قبل كل أبنائه

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