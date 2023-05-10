Advertisement

أخبار عاجلة

16 إصابة نتيجة سقوط صواريخ من غزة على عسقلان (روسيا اليوم)

Lebanon 24
10-05-2023 | 14:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا اليوم: إصابة 7 جنود في قوات حفظ السلام الدولية بانفجار عبوة ناسفة في مالي
lebanon 24
11/05/2023 03:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى وأبنيّة أُصيبت بشكل مباشر... الفصائل الفلسطينيّة تقصف عسقلان بالصواريخ
lebanon 24
11/05/2023 03:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن الجيش الإسرائيلي: تجدد إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه عسقلان وسديروت ومستوطنات أخرى
lebanon 24
11/05/2023 03:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط 300 صاروخ اليوم في المستوطنات... كم بلغ عدد الجرحى الإسرائيليين؟
lebanon 24
11/05/2023 03:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:24 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:05 | 2023-05-10
19:45 | 2023-05-10
19:45 | 2023-05-10
19:44 | 2023-05-10
19:42 | 2023-05-10
19:39 | 2023-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website