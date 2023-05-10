الجميّل: علاقتي جيّدة مع زياد بارود ونعمة افرام وجهاد أزعور وقائد الجيش وترايسي شمعون وزياد حايك وكل الأسماء التي تُطرح وبمعزل عن علاقتي الشخصية بهذه الأسماء فخياري هو الذي يجمع الكل وما تجمع عليه المعارضة سيكون خياري

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