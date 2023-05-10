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"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع غالانت أكد لنظيره الأميركي تصميم "إسرائيل" على الدفاع عن نفسها ومنع إيذاء مواطنيها بأي ثمن

Lebanon 24
10-05-2023 | 15:33
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