"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع غالانت أكد لنظيره الأميركي تصميم "إسرائيل" على الدفاع عن نفسها ومنع إيذاء مواطنيها بأي ثمن

Lebanon 24