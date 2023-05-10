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البيت الأبيض: سوليفان أكد مجددا دعم الإدارة الأميركية الحازم لأمن إسرائيل

Lebanon 24
10-05-2023 | 19:45
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