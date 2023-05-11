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أخبار عاجلة
الصحة الفلسطينية: مقتل 25 فلسطينيا في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية
Lebanon 24
11-05-2023
|
00:22
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