وزيرة الخزانة الأميركية: التخلف الأميركي عن سداد الديون قد يهدد تعافي الولايات المتحدة مما يؤدي إلى "هبوط عالمي من شأنه أن يعيدنا كثيرا إلى الوراء"

Lebanon 24