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وزيرة الخزانة الأميركية: التخلف الأميركي عن سداد الديون قد يهدد تعافي الولايات المتحدة مما يؤدي إلى "هبوط عالمي من شأنه أن يعيدنا كثيرا إلى الوراء"

Lebanon 24
11-05-2023 | 01:35
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