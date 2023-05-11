Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع البريطاني: صواريخ "ستورم شادو" ستمنح أوكرانيا أفضلية في هجومها المضاد

Lebanon 24
11-05-2023 | 07:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الحرة" عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: خلال تقييم الأوضاع أجريت مراجعة متعددة الجوانب لإطلاق الصواريخ في اليوم الأخير من لبنان وقطاع غزة وتم تلقي تحديث استخباراتي حول آخر التطورات في الساحات العامة
lebanon 24
12/05/2023 00:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لمتطوعي "الدفاع المدني".. بُشرى من وزير الداخلية
lebanon 24
12/05/2023 00:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع غالانت أكد لنظيره الأميركي تصميم "إسرائيل" على الدفاع عن نفسها ومنع إيذاء مواطنيها بأي ثمن
lebanon 24
12/05/2023 00:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: الهجوم الأوكراني المعلن ضد القوات الروسية داخل الأراضي التي سيطرت عليها قد لا يكون "حاسماً"
lebanon 24
12/05/2023 00:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:49 | 2023-05-11
17:47 | 2023-05-11
17:40 | 2023-05-11
17:38 | 2023-05-11
17:32 | 2023-05-11
17:25 | 2023-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website