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مصادر العربية: إسرائيل أوقفت مفاوضات الهدنة حتى انتهاء عدد من العمليات في غزة

Lebanon 24
11-05-2023 | 11:03
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