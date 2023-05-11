"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 5 مستوطنين بجروح من بينهم 1 في حالة حرجة بعد سقوط صاروخ على منزل في روحوفوت" جنوب تل أبيب

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