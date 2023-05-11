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مولوي: أغلبية القوى السياسية لم تكن تريد الانتخابات البلدية وموقفي واضح من هذا الموضوع وقلت بوضوح نحن جاهزون لاجراء الانتخابات عند توفر التمويل

Lebanon 24
11-05-2023 | 15:18
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ميقاتي : الحكومة معنية بموضوع تأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية وفق دراسة اعدها وزير المال بمنح الحكومة سلفة خزينة لاجراء هذه الانتخابات ولكن بعد ما حصل في المجلس يمكننا اخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لاجراء الانتخابات البلدية
lebanon 24
12/05/2023 01:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: فور حصولنا على التمويل سنقوم بالانتخابات البلدية
lebanon 24
12/05/2023 01:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي للـ"أم تي في": فور إقرار التمويل أنا على كامل الجهوزية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية
lebanon 24
12/05/2023 01:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: موقفنا واضح من الانتخابات البلدية والاختيارية وأؤكد على مواقفي السابقة في هذا الخصوص
lebanon 24
12/05/2023 01:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
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