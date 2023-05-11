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وزير الخارجية الإسرائيلي: سنحاسب الذين ينشطون في حركة الجهاد الإسلامي في الخارج (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
11-05-2023 | 15:40
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