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مولوي: أنا ضدّ أيّ تقسيم لبيروت ويجب أن تكون هناك لائحة موحّدة والمجلس البلدي يجب أن يكون منصفاً من دون أيّ أفكار جاهليّة ونقوم باللازم وفق صلاحيّتنا بالقانون
Lebanon 24
11-05-2023
|
15:41
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