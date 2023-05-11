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مولوي: أنا ضدّ أيّ تقسيم لبيروت ويجب أن تكون هناك لائحة موحّدة والمجلس البلدي يجب أن يكون منصفاً من دون أيّ أفكار جاهليّة ونقوم باللازم وفق صلاحيّتنا بالقانون

Lebanon 24
11-05-2023 | 15:41
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