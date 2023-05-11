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الخارجية الأميركية تبلغ الكونغرس عزمها بيع ألمانيا 60 مروحية عسكرية وأسلحة ومعدات حربية بقيمة 8.5 مليار دولار (الحرة)

Lebanon 24
11-05-2023 | 15:42
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