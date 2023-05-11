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القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول سياسي كبير: استئناف محادثات الوساطة المصرية مع الجهاد بشأن وقف إطلاق النار
Lebanon 24
11-05-2023
|
17:38
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