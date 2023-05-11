Advertisement

أخبار عاجلة

المملكة العربية السعودية تعلن انتهاء كامل عمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا الدول الأخرى من السودان

Lebanon 24
11-05-2023 | 17:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية السعودية تعلن بدء ترتيب إجلاء مواطنيها وعدد من رعايا الدول الأخرى من السودان إلى المملكة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/05/2023 06:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجيّة الأميركي: نتشاور مع المملكة العربية السعودية والإتحاد الأفريقي والإمارات وبريطانيا لوقف إطلاق النار في السودان
lebanon 24
12/05/2023 06:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: عمليات الإجلاء من السودان ستستمر ما دام هناك من يحتاج لمساعدة (العربية)
lebanon 24
12/05/2023 06:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تعلن نهاية عمليات إجلاء رعاياها من السودان غدا السبت (العربية)
lebanon 24
12/05/2023 06:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:29 | 2023-05-11
23:15 | 2023-05-11
19:20 | 2023-05-11
19:03 | 2023-05-11
19:03 | 2023-05-11
18:56 | 2023-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website