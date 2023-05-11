مسؤول أميركي ل"سكاي نيوز": واشنطن تدرس مع الحلفاء في المنطقة آلية لإنشاء قيادة مراقبة عسكرية وسياسية لتأمين تنفيذ اتفاق جدة بين الأطراف السودانية

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