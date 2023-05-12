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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
12-05-2023
|
00:44
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