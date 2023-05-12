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إسقاط مقاتلة سوخوي 25 أوكرانية في خيرسون مع اشتداد القصف المتبادل (العربية)

Lebanon 24
12-05-2023 | 02:33
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