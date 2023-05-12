Advertisement

أخبار عاجلة

اتحاد البث الأوروبي يمنع زيلينسكي من إلقاء كلمة للجمهور في ختام مسابقة الأغنية الأوروبية

Lebanon 24
12-05-2023 | 03:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: الوقت حان لاتخاذ قرار ببدء محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
12/05/2023 15:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف أقفلت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم؟
lebanon 24
12/05/2023 15:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أسهم "دويتشه بنك" تقلص خسائرها الصباحية إلى نحو 6% قبيل ختام الجلسة الأوروبية (الشرق)
lebanon 24
12/05/2023 15:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل: الاتحاد الأوروبي جاهز للتعامل مع الصين بشأن النزاع في أوكرانيا
lebanon 24
12/05/2023 15:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:38 | 2023-05-12
08:32 | 2023-05-12
08:04 | 2023-05-12
07:35 | 2023-05-12
07:19 | 2023-05-12
07:13 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website