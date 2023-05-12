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وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
12-05-2023 | 03:37
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