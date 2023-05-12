مولوي للـ"أم تي في" بعد لقائه السفير السعودي: المملكة المحفّز الأساسي لانتخاب رئيس بشكل سريع ورحّبنا بالاتفاق الذي حصل بشأن السودان في جدّة ليل أمس

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