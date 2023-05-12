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"الجزيرة" عن "الإذاعة الإسرائيلية: "إسرائيل" أبلغت مصر بوقف محادثات التهدئة

Lebanon 24
12-05-2023 | 05:44
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