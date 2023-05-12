معوّض: السعودية تسعى لوضع قواعد لهذه المنطقة على أسس السيادة للدول وهذا يزيدنا اصرارا بأن لبنان لا يجب ان يكون خارج هذا الزمن وخارج النمو والاستقرار

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