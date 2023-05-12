Advertisement

أخبار عاجلة

معوّض: السعودية تسعى لوضع قواعد لهذه المنطقة على أسس السيادة للدول وهذا يزيدنا اصرارا بأن لبنان لا يجب ان يكون خارج هذا الزمن وخارج النمو والاستقرار

Lebanon 24
12-05-2023 | 08:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الاتفاق بين السعودية وإيران قد يكون له تأثير مهدئ ونافع في لبنان وفي المنطقة كلها
lebanon 24
12/05/2023 19:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
معوّض: السعودية تعتبر انه من حق اللبنانيين اختيار الرئيس وبالتالي تحمل مسؤولية هذا الخيار
lebanon 24
12/05/2023 19:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بخاري التقى كتلة "تجدّد"... معوّض: السعودية تعتبر أنّه من حقّ اللبنانيين إختيار الرئيس
lebanon 24
12/05/2023 19:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المولوي: لبنان يجب أن يكون جزءاً من التفاهمات في المنطقة حماية لمصلحته
lebanon 24
12/05/2023 19:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:18 | 2023-05-12
12:12 | 2023-05-12
11:58 | 2023-05-12
11:47 | 2023-05-12
11:44 | 2023-05-12
11:37 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website