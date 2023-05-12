بدء كلمة الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في الاحتفال الذي يقيمه حزب الله لمناسبة الذكرى السنوية السابعة لإستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين

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