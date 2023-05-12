Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة في غزة: شهيدان و5 إصابات جراء القصف الإسرائيلي لشقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة

Lebanon 24
12-05-2023 | 10:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 آخرين بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنياً في حي النصر بمدينة غزة
lebanon 24
12/05/2023 19:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 15 جراء العدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
12/05/2023 19:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 شهيدا منهم 6 أطفال و3 نساء وإصابة 111 آخرين (الجزيرة)
lebanon 24
12/05/2023 19:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام فلسطينية: جرحى باستهداف طائرات إسرائيلية لشقة سكنية في حي النصر في غزة
lebanon 24
12/05/2023 19:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:21 | 2023-05-12
12:18 | 2023-05-12
12:12 | 2023-05-12
11:58 | 2023-05-12
11:47 | 2023-05-12
11:44 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website