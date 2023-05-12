نصرالله: لا نستطيع ان ننظر الى لبنان بمعزل عن تطورات المنطقة والسؤال هل يمكن ان نقارب الاحداث في لبنان بمعزل عن الاحداث في المنطقة او مقاربة الاحداث في المنطقة بمعزل عن احداث العالم؟

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