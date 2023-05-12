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فصائل المقاومة الفلسطينية تُطلق رشقة صاروخية جديدة وصافرات الإنذار تُدوي في غلاف غزة (روسيا اليوم)

Lebanon 24
12-05-2023 | 10:45
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