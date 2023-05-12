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نصرالله: من الطبيعي أن نجد البعض يُغيّر خطابه تجاه سوريا وايران لانه كان مخطئا في فهمه

Lebanon 24
12-05-2023 | 10:46
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