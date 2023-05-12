وزارة الخارجية الإماراتية تؤكد أهمية الجهود السعودية والأميركية لتوقيع الاتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام

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