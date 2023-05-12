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وزارة الخارجية الإماراتية تؤكد أهمية الجهود السعودية والأميركية لتوقيع الاتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام

Lebanon 24
12-05-2023 | 10:50
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