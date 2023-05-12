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أخبار عاجلة
الرئيس الروسي يبحث مع نظيره في جنوب إفريقيا خلال اتصال هاتفي الأوضاع في أوكرانيا
Lebanon 24
12-05-2023
|
10:53
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