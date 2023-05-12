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نصر الله: دعوة الاسد الى الجامعة العربية هي خطوة مهمة جدا وأقول ان سوريا بقيت في مكانها ولم تغير موقفها ولا استراتيجيتها

Lebanon 24
12-05-2023 | 11:09
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