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نصر الله: معالجة ملف النازحين يجب أن تكون عبر وفد وزاري أمني لبناني يزور دمشق ويتم التنسيق لمعالجة الأزمة

Lebanon 24
12-05-2023 | 11:20
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