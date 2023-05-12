Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: هجمات إيران على سفن شحن تجارية دفعتنا لتعزيز وجودنا الدفاعي بمياه الخليج (العربية)

Lebanon 24
12-05-2023 | 12:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: لا نشجع أوكرانيا على شن هجمات خارج حدودها (العربية)
lebanon 24
13/05/2023 03:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يعزز تمركزه الدفاعي في الخليج... هذا ما اعلنه البيت الابيض
lebanon 24
13/05/2023 03:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم البيت الأبيض يقول إنّ واشنطن لا تشجع أو تمكّن أوكرانيا من شنّ هجمات خارج حدودها (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/05/2023 03:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نحن على تواصل مع الجيش السوداني وقادة القوى المدنية (العربية)
lebanon 24
13/05/2023 03:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:38 | 2023-05-12
19:21 | 2023-05-12
19:21 | 2023-05-12
19:20 | 2023-05-12
19:19 | 2023-05-12
19:00 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website