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وسائل اعلام إسرائيلية: فشل الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هذه الليلة

Lebanon 24
12-05-2023 | 17:23
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