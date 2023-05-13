Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الاحتلال تنسحب من مخيم بلاطة بعد فشلها في اعتقال مقاومين (الميادين)

Lebanon 24
13-05-2023 | 02:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال تنسحب من مخيم نور شمس بطولكرم بعد اعتقال 3 شبان فلسطينيين (الميادين)
lebanon 24
13/05/2023 14:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 في اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس (الجزيرة)
lebanon 24
13/05/2023 14:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيدان فلسطينيان وإصابات إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس (فيديو)
lebanon 24
13/05/2023 14:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني لـ "الجزيرة": إصابة 4 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس
lebanon 24
13/05/2023 14:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:15 | 2023-05-13
07:13 | 2023-05-13
06:47 | 2023-05-13
06:46 | 2023-05-13
06:46 | 2023-05-13
06:45 | 2023-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website