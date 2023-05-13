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الجيش الإسرائيلي يقرر تمديد خطة إجلاء المستوطنين من المناطق المحاذية لغزة حتى يوم الغد

Lebanon 24
13-05-2023 | 04:54
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