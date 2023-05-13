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مسؤول أمني إسرائيلي: التركيز الآن على استهداف الجهاد وقادتها أكثر من التوصل لوقف النار (الحدث)

Lebanon 24
13-05-2023 | 05:21
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